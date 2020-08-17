"Фирсов пришел с бодуна к Малахову!": Соседов прилюдно врезал мужу Легкоступовой

Музыкальный критик, лично познакомившись с Юрием Фирсовым, полностью разочаровался в нем.

Трагическую смерть Валентины Легкоступовой уже который день обсуждают в светской тусовке. Музыкальный критик Сергей Соседов недавно встретился с мужем покойной певицы. Впрочем, Соседова Фирсов не впечатлил. Об этом он рассказал Sobesednik.ru

– В случае с Валей произошла трагическая случайность, – вздыхает Сергей. – Было упущено время.

Сколько она пролежала с больной головой? Два или три дня! Гематома за это время вырастала: кровь в мозге скапливалась. Ее нужно было вывести. Но упустили время. Нужно было сразу вызывать врача, несмотря на все протесты с ее стороны.

Во время шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Сергей Соседов впервые увидел мужа Легкоступовой – яхтсмена Юрия Фирсова, которого многие считают виновником произошедшей трагедии.

– Муж мне не понравился, – заявил Соседов. – Он был с бодуна, как мне кажется. У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу. Он говорил тяжело, муторно, мутно, туго. Половину не помнил совершенно: что случилось и как.

Мне его не жаль абсолютно, – продолжает критик. – Мне жаль Валю Легкоступову. Чудесную женщину, совершенно прелестную. Она всегда улыбалась, всегда была в хорошем настроении. Улыбка – это была ее главная фишка. Она об этом знала! Ее лицо запоминалось на раз. Сегодня актрисы в сериалах играют: все на одно лицо. Я даже их не запоминаю. А Легкоступову один раз увидишь – и все: ее запомнишь навсегда.