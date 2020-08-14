Друг Булановой Саша Попов: Митинги против Лукашенко проплачены!

Экс-солисты группы «Турбомода», певец Саша Попов родом из Белоруссии. Там до сих пор живут его родители. Артист, которому в свое время приписывали близкие отношения с Таней Булановой, считает, что митинговать нужно прекращать.

– У меня в Белоруссии живут родители-пенсионеры, которые ни на что не жалуются, – говорит Саша. – Они получают нормальную пенсию: всего на тысячу рублей меньше, чем коренные москвичи. Моих родных Батька полностью устраивает.

Я и сам люблю приезжать в Беларусь: там самые вкусные и натуральные продукты: без ГМО и вредных добавок. А какая там косметика: она пользуется популярностью во всем мире! Мама, как и ее многие соседи, своим уровнем жизни довольна.

Конечно, больно смотреть на то, что происходит в крупных городах Белоруссии, особенно в столице, – продолжает Саша. – В маленьких такого нет. Не исключаю, что все эти митинги проплачены. Я бы, как и мои родственники, на них не пошел, так как уважаю Лукашенко. Я за него.

Единственное, хочу, чтобы президент обратил большее внимания на артистов, которые уехали из Белоруссии. Их почти не приглашают на государственные концерты и съемки. В свое время я был на новогоднем мероприятии у президента. И мне очень хочется вновь личной встречи с ним. Я бы ему рассказал, что творится в местном белорусском шоу-бизнесе. Начал бы с того, что давно пора поменять верхушку местных режиссеров-пенсионеров. Они приглашают на значимые площадки только тех, кто им выгоден, а не по-настоящему талантливых людей, хиты которых знают не только в Белоруссии но и в России.