"Животик видно!": Подольская перестала скрывать беременность – фото

Формы певицы заметно округлились, она стала носить мешковатую одежду.

Sobesednik.ru уже сообщал, что певица Наталья Подольская тщательно скрывает новость о своей беременности от посторонних глаз и даже исчезла на какое-то время из социальных сетей. Также мы предполагали, что по случаю 5-летнего юбилея племянниц звезда должна нарушить «инстаграм-целибат» и выставить на всеобщее обозрение новые фото.

Так оно и случилось. Более того, Подольская наконец приоткрыла завесу тайны. Ко всеобщей радости подписчиков, Наталья перестала заботиться о правильном ракурсе и скрывать внушительный живот.

– Наташа! Очень рада за вас, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы! – поздравила Подольскую одна из подписчиц.

– Поздравляю девочек! Пусть у вас тоже будет девочка, мечта Владимира сбудется, – присоединилась другая поклонница певицы.

– Животик видно! Теперь младший Пресняков будет еще младше, – доброжелательно острили фолловеры.

Наталья носит просторные наряды, не подходит к каруселям (а день рождения девочек проходил в парке аттракционов), и эту часть развлечений взял на себя отец семейства – 52-летний Владимир Пресняков. Наталья хоть и старается прикрывать живот сыном Артемием на общих фото, но делает это уже не особо охотно. Похоже, не за горами «беременная фотосессия».

Еще одна верификация беременности случилось и у звезды сериала «Татьянин день» и соучастницы скандала с эскортницами Натальей Рудовой, которая показала в stories живот конца второго-начала третьего семестра беременности. Это будет первенец 37-летней актрисы, интриги добавляет личность отца ребенка. Предположительно, им является основатель сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов. Именно в принадлежащий ему Rolls-Royce садилась Рудова после того, как ее удалось сфотографировать в одном из ресторанов. Забавно, что в этом случае подписчики Наталье не поверили, заявив, что она прикалывается, и такой живот можно надуть после плотного обеда.

Репутационные потери Наталья Рудова понесла после передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где рассказывали, кто из красавиц Москвы зарабатывает на эскорте, и Наталья попала в список этого «рынка шкур». Все, чьи имена прозвучали в эфире, грозили судами, которые так и не состоялись...