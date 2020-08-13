Тина Канделаки содержала мужа, а Жанна Мартиросян сама шила занавески

Стали известны подробности жизни звезд в тот период, когда они еще не были богаты и знамениты.

Тина Канделаки стала участницей программы «Конечно, Вася» на YT-канале «Газгольдера», посвященной теме самодостаточных женщин, которые зарабатывают больше мужей.

Рассказывая о том, что ей не важна материальная обеспеченность мужчины, телеведущая вспомнила, как на первой встрече с будущим супругом Василием Бровко она сама оплатила свой чай – и он обалдел.

«Я никогда ничего не ем, поэтому стараюсь пить самый вкусный чай. Ну и стоил он где-то 1500 рублей. А у него в кармане 500. А надо сказать, что я всю жизнь плачу за себя сама, ну и вот я как-то на деловой встрече на автомате закрыла счет», – рассказала Тина.

«Не забыла сколько стоил чай», – пошутила соведущая программы Юлия Барановская.

Тина также рассказала, что на момент начала романа ее будущий супруг жил в съемной однушке и не хотел пускать туда свою избранницу. Но Канделаки это не смущало, потому что, по ее словам, ей нравятся умные мужчины, она любит ушами. А богатые ужасно скучны и помешаны на своих деньгах и комплексах.

При этом Тина понимает, почему женщины ищут сильных мужчин.

«Потому что они сами себе не могут ответить на вопрос, кто я и зачем я. А с мужчиной ты кто-то и с кем-то. И прислониться, быть с кем-то проще, чем кем-то стать. Стать самой кем-то – ведь это невероятный труд», – заключила Тина Канделаки.

Вторая ведущая шоу Жанна Мартиросян при этом подчеркнула, что ее мужчина должен быть сильнее ее, потому что иначе она его попросту «съест», а вот материальное положение не так важно. Поскольку с Гариком они вместе 23 года, она помнит его еще кавээнщиком. И когда они приехали в Москву, то снимали квартиру за 150 долларов, которые заняли у ее друга. Еще 150 «баксов» оставалось на жизнь.

«И я сама шила занавески из дешевой ткани, но это был рай в шалаше. Все, что мне было нужно тогда, – это быть с ним. Но если бы мне было 40, я бы не пошла занимать эти деньги», – призналась Жанна.

Соведущие задали ей уточняющий вопрос: а что, если бы вам было по 40 лет, и он бы был перспективным….

«Я ни разу не слышала ничего о мужчинах, которые в 40 лет были никем, а потом стали миллионерами», – парировала Жанна Мартиросян. А вы говорите, эйджизм...

Напомним, что в программе «Конечно, Вася» три соведущие: Юлия Барановская, Жанна Мартиросян и блогер, стендап-комик Наталья Краснова. На ее месте должна была быть Айза Анохина, однако она еще на этапе кастинга на шоу успела поругаться с Юлией Барановской.