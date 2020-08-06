"Ребенок страдает": Калашникова попросила Пелегаю прекратить дележку имущества

За бракоразводным процессом Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина наблюдает вся страна. Разойтись тихо и мирно у звездной пары не получилось. Имущество – загородный дом, квартиру в Москве, а также автомобиль и два машиноместа – они делят через суд. Певица и модель Анна Калашникова на съемках своего клипа на песню «Обезоружил» призвала Пелагею и Ивана опомниться: ведь своими действиями они могут нанести тяжелую психологическую травму их общей дочери.

– Когда меня просят прокомментировать чей-то развод, я всегда немного теряюсь, – вздыхает Анна в разговоре с Sobesednik.ru. – Рассуждать о причинах со стороны неловко. Так бывает, что люди не сходятся, не подходят друг другу. Все мы мечтаем об одной любви на всю жизнь, но происходит и так, что совершаем ошибки в выборе.

– Пелагея и Иван – две сильные личности, – продолжает Анна. – Таким людям сложно построить крепкую семью. Разводы в наше время, к сожалению, нормально. Пугает только, что часто страдают дети. Пелагея с Иваном должны подумать об общем ребенке. Скандалы и дележка имущества – ни к чему. Им нужно сделать так, чтобы было хорошо их ребенку.

– Я, как мама, очень переживаю за их дочь, – вздыхает Анна. – Пишут, что Пелагея не разрешает видеться Ивану с дочкой. Некрасиво манипулировать ребенком. Она должна видеть обоих родителей. Бывает, что любовь в паре закончилась, люди хотят разойтись. Но надо суметь найти способ поддерживать дружеские отношения друг с другом, тем более при наличии ребенка.