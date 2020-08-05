Зарубина о бедственном положении артистов: "За выступления платят "три копейки"

Ольга Зарубина до пандемии активно работала. Исполнительница суперхитов «Разлучница-разлука» и «На теплоходе музыка играет» была востребована как на корпоративах, так и на сборных дискотеках. Но из-за коронавируса количество выступлений у Зарубиной в разы сократилось.

– С работой сейчас у всех плохо, – вздыхает Зарубина. – Артисты готовы работать в барах и ресторанах, чтобы только выжить! Понятно, что за такие выступления платят «три копейки». Но делать нечего: все соглашаются. Это абсолютная правда: большинство артистов сейчас просто нищенствуют. По-другому и не скажешь. Многие жалуются, что едва сводят концы с концами.

Сама Зарубина уверяет, что ее от голода спасли сбережения, которые она смогла отложить в «сытые времена».

– К счастью, я не могу сказать, что нищенствую, – продолжает звезда. – У меня всегда были выступления, за которые мне достаточно хорошо платили. По гонорару я не опускаюсь. Стараюсь ездить так, чтобы мне было и приятно, и полезно. Сейчас у меня тоже постепенно появляются выступления: пою на закрытых мероприятиях, на днях пригласили выступить на одном дне рождения. Я не отказываюсь, потому что неизвестно, что нас ждет впереди.