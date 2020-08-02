Клип Little Big "Uno" стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения

Клип российской поп-группы Little Big менее чем за полгода собрал на YouTube-канале Евровидения 139 миллионов просмотров, став самым популярным на площадке международного конкурса, пишет RTVi со ссылкой на сайт конкурса.

Напомним, Little Big были выбраны участниками от России на конкурсе Евровидение в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие пришлось отменить.

139 миллионов просмотров — не верхняя планка Little Big. Их клип на песню «Skibidi» на YouTube собрал 360 миллионов просмотров.

Вторую строчку по числу просмотров на канале Евровидения занимает израильская певица Netta со своим хитом «Toy», который принес ей победу в 2018 году — 134 миллиона просмотров.