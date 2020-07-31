"Психушка плачет": Соседов добил Маликова, оскорбленного "безголосой пустышкой"

Неожиданно разгоревшийся скандал между музыкальным критиком Сергеем Соседовым и Юрием Маликовым продолжает набирать обороты. В одном из интервью Сергей возмутился, что дочке музыканта Инне Маликовой присудили высокое звание «Заслуженная артистка РФ». Он назвал ее «безголосой пустышкой».

Маликов-старший не остался в стороне и вступился за дочь. Он напомнил Соседову, что Инна уже 15 лет руководит ансамблем «Новые Самоцветы». Юрий Федорович заявил, что Павел Слободкин, руководивший «Веселыми ребятами», тоже не был вокалистом. Но возглавлял прекрасный коллектив. Напоследок Маликов передал Соседову «привет».

Инна Маликова на церемонии открытия «Славянского базара в Витебске» / фото: Instagram

– Мне каждый день звонят журналистки разных порталов, задают какие-то вопросы, – вздыхает Сергей. – В силу своего воспитания я вынужден отвечать на них.

Вы думаете, мне нужна Инна Маликова? Сто лет она мне не сдалась, – заводится Соседов. – Я ее не слушаю! Для меня даже оскорбительно было бы такое слушать!

Я предпочитаю симфонии Чайковского, Бетховена, Малера… А все остальное идет в моей жизни лишь пунктиром.

Я должен сильно тронуться умом или заболеть, чтобы слушать Инну Маликову и «Новые Самоцветы». Тогда меня пора в больницу отправлять, по мне плачет психушка. Но слава Богу, до этого еще не дошло. Может, когда-нибудь и дойдет. Но я надеюсь, что не скоро.

– Юрий Маликов считает, что вы незаслуженно критикуете его дочь, потому что она – художественный руководить коллектива!

– Это еще смешнее. Чем она руководит, хочется спросить? Кто слушает эти «Новые Самоцветы»? Про них никто не знает и слыхом не слыхивал. Пусть будет руководителем. Тогда я – кинорежиссер. Встретимся в Кащенко!