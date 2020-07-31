Казаченко проболталась о тайной свадьбе Джигарханяна

Новость о том, что Степан Джигарханян закрутил роман с моделью из США, активно обсуждают в светской тусовке. Не осталась в стороне и бывшая возлюбленная сына легендарного актера Ольга Казаченко. В беседе с Sobesednik.ru девушка призналась, что не имеет ничего против новых отношений Степана.

– Я очень рада за Степу, за то, что он встретил новую девушку, – говорит Ольга. – Мы с ним смогли остаться друзьями. Конечно, я его не ревную к новой пассии. Честно говоря, уже отпустила Степана из своей жизни. Он заслуживает всего самого хорошего.

Ольга надеется, что модели из США удастся больше, чем ей. Степан уже давно слывет закоренелым холостяком. Казаченко рассчитывает, что с новой пассией он дойдет до ЗАГСа.

– Честно говоря, я жду приглашения на свадьбу, – улыбается Ольга. – Всегда мечтала побывать на торжестве, которое проходит на берегу океана. А быть может, мы устроим сразу две свадьбы в один день!

Это будет тайное торжество — не люблю публичность. Думаю, Степа будет не против.