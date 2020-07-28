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"Все ей денег мало!" Бородину раскритиковали за рекламу российских курортов

Шоу-бизнес
21:57, 28 июля 2020

"Все ей денег мало!" Бородину раскритиковали за рекламу российских курортов
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Подписчики набросились на телеведущую за проплаченный, по их мнению, пост в Instagram.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россиянам, путешествующим внутри страны, теперь будет начисляться кэшбек за туры, купленные до конца года. Такой бонус пришелся по душе Ксении Бородиной.

Телеведущая написала в своем Instagram, что этим летом с удовольствием отдыхает в России и продолжит поддерживать отечественные курорты, даже когда откроются международные границы. Но в искренность теледивы поверили не все ее подписчики. Некоторые из них посчитали, что Бородина разместила этот пост за большие деньги.

– За лето у нас была уже вторая поездка на юг России. Возможно, поедем и еще, – сообщила 37-летняя Бородина в своем микроблоге. – Причем, первый раз мы вообще ехали на машине из Москвы и много куда по пути заезжали. Стало сильно лучше, есть много приятных мест, красивая природа. Я бы с удовольствием, даже когда откроют все границы и отменят карантин по прилету, вернулась в Сочи, поехала бы в тот же Геленджик или в Ростов еще раз!

Там правда здорово, однако реально хочется видеть то, что на тебе не наживаются из-за сезона, когда и выбора нет, куда ехать. Можно найти классный вариант, но по ощущениям стали на этом зарабатывать, словно в последний раз. Сейчас даже официально вводят кешбэк от государства за поездки по стране, 15 тысяч вернут за тур от 75 тысяч (на меньшие по стоимости тоже возвращают, 5 и 10 тысяч, легко про это найти и прочитать).

И туры – нормальный вариант, мы сами часто большой семьей путешествуем именно туром, а не раздельно покупаем билеты и все остальное. А уж все экспедиции – те вообще лучше покупать турами с подготовленной программой и маршрутом. В общем, еще раз, в России путешествовать можно и можно классно! Хорошо, что поездки по стране стимулируют не на словах, как прежде, а на деле…

Напомним, ранее Ксения опубликовала пост в поддержку голосования за поправки в Конституцию. Поэтому и сейчас подписчики считают, что совсем не кэшбек в 15 тысяч рублей вдохновил Бородину написать пост про российские курорты, а куда большаяя сумма, которую ей, вероятно, заплатили за рекламу меры правительства.

«Стесняюсь спросить… А сколько вам заплатили за "душевный" пост?» – интересовались фолловеры.

«Опять проплаченный пост из бюджета страны, все ей денег мало», – негодуют пользователи.

«Видно когда свой пост, а когда на "нужную тему"», – таких критических отзывов на страничке Бородиной сейчас хоть отбавляй.

Теги: #Знаменитости #Бородина #Instagram

Рубрика: Шоу-бизнес

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