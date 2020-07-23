Сын Децла признан наследником: вдова рэпера получит деньги после ДНК-теста

В день рождения Децла (22 июля Кириллу Толмацкому исполнилось бы 37 лет) Басманный суд Москвы огласил решение по иску Юлии Киселевой, который она подала против Пенсионного фонда.

Вскоре после смерти Толмацкого (скончался 3 февраля 2019 года на гастролях от острой сердечной недостаточности) женщина обратилась в ПФР за положенной ей социальной выплатой по потере кормильца. Но получила отказ. Сотрудники Пенсионного фонда объяснили свое решением тем, что Киселева в свое время не вписала в свидетельство о рождении сына Тони отца – Кирилла Томацкого.

Юлия Киселева

Чтобы добиться права на соцвыплаты, Киселева обратилась в суд и согласилась на проведение ДНК-теста, хотя до этого отказывалась от генетической экспертизы – у отца Децла, Александра Толмацкого, были сомнения, что Тони является его родным внуком.

И вот 22 июля в вопросе с отцовством Децла поставлена точка: суд, ознакомившись с результатами ДНК-теста, подтвердил, что Киселева имеет право получать социальные выплаты от государства и что Тони является наследником первой очереди.

Следующим шагом Киселевой скорее всего станет попытка получить часть авторских прав на произведения Децла, а так же его недвижимость и финансовые накопления.