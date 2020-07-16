Слухи о смерти Татьяны Булановой настигли артистку, когда она отдыхала на даче

Певица рассказала о самых невероятных слухах, которые сопровождают всю ее музыкальную карьеру.

– Это (сплетни и толки. – Прим. Sobesednik.ru) меня обижало всегда и расстраивает до сих пор. Особенно раздражает, когда публикуют вранье, отчего хочется рвать и метать. В 1996 году журналисты пустили слух, что я повесилась. В то время, когда газеты пестрили этой новостью, я спокойно отдыхала на даче. Мне начали звонить родственники, друзья с разных концов мира, чтобы убедиться в моей невредимости, – призналась певица, давшая интервью в рамках программы RTVI «Легенда».

Буланова подчеркнула, что ее также угнетает излишнее внимание поклонников.

– Иногда выбивает из колеи, когда подходят и просят сфотографироваться. В этом я никогда не отказываю, но в такие моменты забываешь, что тебя могут узнать на улице. Если бы была возможность работать в студии, записывать песни, а другой человек вместо меня выходил бы на сцену и получал все эти цветы, признания, мне было бы гораздо легче, – объяснила певица.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)