Новая болезнь Татьяны Булановой лишила певицу последнего заработка

Певица Татьяна Буланова, которую на днях выписали из больницы после микроинсульта, поделилась с корреспондентом Sobesednik.ru новостями о своем здоровье и посетовала на отсутствие финансов.

Буланова не скрывает, что испытывает проблемы с деньгами. У артистки нет никаких накоплений, а живые концерты, как и у всех ее коллег, из-за режима самоизоляции прекратились. Поэтому Татьяна решила немного подзаработать онлайн, но планы ее сорвались.

В первых числах мая на своей страничке в Instagram Татьяна Буланова анонсировала платный онлайн-концерт, который должен был состояться 10 мая на одной из интернет-платформ.

«Каждый зритель концерта в прямом эфире будет видеть текст песен и сможет подпевать мне, а некоторые смогут выйти со мной в прямой эфир, – завлекала публику 51-летняя певица. – А еще вы сможете задавать мне вопросы – и все это не выходя из дома!»

Но накануне онлайн-концерта Татьяна была вынуждена огорчить своих поклонников переносом выступления «по техническим причинам» на 24 мая.

«Обратите внимание, что концерт не отменен, а перенесен – ваши билеты остаются действительными», – сообщила Буланова.

Корреспонденту Sobesednik.ru удалось дозвониться до Татьяны и выяснить, почему ей не удалось заработать хоть какую-то копеечку на самом деле.

Оказалось, что у артистки вновь возникли проблемы со здоровьем.

– У меня простуда, поэтому мы перенесли концерт на конец мая, – сказала нам Буланова. И поспешила заверить, что «это точно не коронавирус» и что болезнь не приведет к госпитализации.

К слову, Татьяна по-прежнему отказывается комментировать слухи о перенесенном микроинсульте (в апреле, когда певица попала в больницу, именно об этом диагнозе как наиболее вероятной причине госпитализации звезды говорил ее представитель Константин Сергеев. – Прим. Sobesednik.ru).

– Не хочу вдаваться в подробности о своем здоровье, тем более выносить все в прессу, – призналась нам Татьяна Буланова. – Одно могу сказать: со мной все в порядке. Сижу дома на самоизоляции и, как и все, смотрю телевизор.