Перенесшая микроинсульт Буланова призналась в отсутствии планов и сбережений

На днях телеканал НТВ показал интервью Татьяны Булановой, в котором певица призналась в серьезных финансовых трудностях, возникших из-за необходимости выплачивать ипотеку. Кредитную квартиру в Санкт-Петербурге звезда приобрела с прицелом на будущее, для своих сыновей. СМИ поспешили сделать вывод о том, что денежные проблемы и привели к предынсультному состоянию и дальнейшей госпитализации артистки. Так ли это, Sobesednik.ru выяснил у самой Татьяны.

– Мои слова были записаны до того, как я попала в больницу, и были вырваны из контекста! – отрезала Буланова, возмущенная подобной «спекуляцией» журналистов.

Недавно певицу перевели из реанимации в обычную палату, в настоящий момент врачам удалось стабилизировать состояние Татьяны.

– Сейчас чувствую себя хорошо, – заверила нас бодрым голосом Буланова.

– Правильно я вас поняла: у вас сейчас нет финансовых трудностей?

– Конечно, проблемы с деньгами в большей или меньшей степени присутствуют всегда, – уклончиво ответила певица. – Мне кажется, нет людей, у кого их нет.

– Как вы думаете, что же будет дальше? Все-таки у вас из-за общей ситуации с коронавирусом, а теперь и из-за собственной госпитализации отменились концерты, другие профессиональные проекты...

– Ничего страшного. Рестораны, салоны красоты, фитнес-центры закрыты. Ни у кого нет прибыли. Сейчас все столкнулись с этой проблемой. Переживем!

– А у вас есть какие-то накопления, планы, как действовать дальше, после выписки?

– Пока не знаю, – призналась Татьяна Буланова корреспонденту Sobesednik.ru. – Отложенных средств у меня никаких нет, как и планов. Надеюсь, что как-нибудь все это пройдем.