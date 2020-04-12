Татьяна Буланова из реанимации вышла на связь с подругой

Новость о том, что петербургская певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации с подозрением на инсульт, потрясла не только её поклонников, но и всех друзей и близких. Ведь 6 марта певице исполнился всего-то 51 год! Sobesednik.ru связался с подругой певицы, чтобы узнать новости о состоянии Татьяны Булановой, внезапно попавшей в больницу.

– Меня испугало сообщение о состоянии Танюши, – рассказывает известная питерская певица Афина Делиониди. – Таня – замечательная моя подруга. Мы дружим с ней уже около 15 лет! Никакой звёздности у неё нет. Казалось бы, при том, что она настоящая звезда, могла бы иногда позволить себе капризы. Но нет, Танюша – звезда в самом хорошем смысле этого слова. И совершено не похожая на других.

Афина Делиониди // Фото: Instagram

Узнав эту страшную новость о госпитализации, я сразу ей написала смс, но Танечка не ответила, – продолжает Афина. – Только сейчас я получила от неё весточку: «Не беспокойся. Всё будет хорошо». Вы даже не представляете, какой Танюша комфортный человек! С ней приятно общаться и работать. Столько было счастья, когда мы записывали песню «Женская дружба». Танюша, я тебя жду! Выздоравливай скорее!

Накануне стало известно о том, что Татьяна Буланова оказалась в реанимации в научном исследовательском центре им. В.А. Алмазова. По словам концертного директора певицы Константина Сергеева, Буланова пришла сделать МРТ, и исследование показало предынсультное состояние звезды. Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью певицы. Враи решили тут же ее госпитализировать.