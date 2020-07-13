Отец Жанны Фриске: Наталья донашивает за сестрой платья. А кому еще их носить?

Владимир Фриске назвал бредом обвинения в адрес его дочери, которая якобы хочет построить карьеру, копируя образ сестры.

В Интернете обсуждают видеозапись со свадьбы, на которой Наталья Фриске выступила в качестве приглашенной певицы и исполнила хит сестры Жанны «Где-то лето». Фанатам показалось, что Наталья ко всему прочему скопировала образ покойной сестры: уж очень она стала на нее похожа, сделав афрокудри и надев платье цвета фуксии. Именно такое было в гардеробе Жанны Фриске, которая очень любила этот цвет и покупала такие вещи.

Фанаты назвали ужасной спекуляцию Натальи Фриске на имени и образе сестры и решили, что она раскручивает себя как певицу, эксплуатируя память о Жанне Фриске. Наталья сейчас работает в бьюти-сфере, много лет назад ее попытка покорить шоу-бизнес потерпела фиаско. Звездная сестра тогда устроила ее в группу «Блестящие», но Наталья продержалась там всего несколько месяцев.

– Это бред, – заявил в интервью Sobesednik.ru Владимир Фриске. – Наталья не занимается пением на коммерческой основе. Ее и Попова (Александр Попов, с которым Наталья исполняет написанные с ним три песни) пригласили на свадьбу как гостей, и они исполнили свои песни. Когда Наталья танцевала на танцполе, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон. Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру.

По словам Владимира Фриске, Наталья действительно носит вещи Жанны и могла быть в ее платье.

– Конечно, она носит вещи сестры. А кому еще их носить? – добавил Владимир Фриске.

Многие люди боятся носить вещи за умершими родственниками. Считается, что вместе с вещами могут перейти болезни. Православная церковь считает это суеверием, священники советуют раздавать вещи покойного близким родственникам и нуждающимся.