"Прекрати дуристику!" Соседов врезал умирающему Алибасову

Бари Алибасов продолжает проходить лечение в психиатрической клинике. Сын продюсера уверяет: состояние отца крайне тяжелое. Шансы на то, что Алибасов-старший сможет вернуться к прежней жизни, ничтожно малы. Впрочем, музыкальный критик Сергей Соседов в это не верит.

– Это все придурковато и неадекватно, просто ужас какой-то! – возмущается Сергей Соседов. – Я думаю, он просто лежит в психушке на обследовании. Туда, как известно, легко попасть, а вот выйти – трудно.

На днях Соседов принимал участие в съемках ток-шоу на тему Алибасова. И остался в ужасе от увиденного.

Сергей Соседов // Фото: стоп-кадр YouTube

– Это какая-то комедия просто, сериал! – заявляет критик. – Кадры, которые там показывали, – ужасные! Все – постановка, все непристойно! А как Алибасов выставил пузо, которое ему какой-то мужик стал лизать! Это просто неприлично!

По словам Соседова, за Алибасова переживать не стоит. Вскоре его состояние нормализуется.

– Потом будет чудесное исцеление, про это снимут новую программу, – заявляет Сергей. – Ему уже никто не верит. Особенно после «Крота». Тогда все переживали. А сейчас понимают: здесь дуристка одна! Это надо прекращать! А сын его просто отрабатывает бабки, которые ему платят на шоу. Он явно переиграл на съемках. Говорил очень рьяно, монологи все выучил наизусть. Наверное, перед зеркалом свою речь отрабатывал. Когда же началась импровизация, он уже выглядел не столь уверенно. Бари–младший вообще не совсем неадекватен. Подошел к эксперту-врачу, который сидел в студии, чуть не плюнул в него! Это ужасно, неприлично, непристойно и просто жутко. Глупая комедия, черный пиар.