Похудевшему на 100 кг Фадееву пластический хирург предрек полгода реабилитации

Максим Фадеев резко похудел на 100 килограмм. Секрет похудения он пока держит в секрете, но обещал им поделиться. Пластические хирурги рассказали Sobesednik.ru, что ждет в ближайшее время продюсера, скинувшего центнер веса.

Продюсер Максим Фадеев удивил всех своим экстремальным похуданием. Он разместил у себя в Instagram снимок, который наглядно демонстрирует его успех и масштабы борьбы с лишним весом — похудевший продюсер поместился в одной штанине брюк, которые носил раньше.

Некоторые диетологи отметили, что похудение за такой короткий период времени — это серьезный удар по организму, имеет смысл худеть более медленно — хотя бы по 60 килограмм в год. Помимо всего прочего, при таком экстремальном похудении провисает кожа.

– Чем меньше коллагена, структурных составляющих кожи, тем хуже она сокращается, и идет провисание кожи, – говорит пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. – Провисает кожа в области плеч, бедер, спины, живота, боков в той или иной степени, иногда провисает абсолютно все, иногда какая-то зона больше, чем другие. Это индивидуально у каждого пациента.

хирург Амжад Аль-Юсеф

По словам пластического хирурга, существует несколько видов операций по подтяжке кожи после похудения: это торсопластика (подтяжка живота, спины, боков), брахеопластика (плеч), абдоминопластика (живота с переносом или без переноса пупка), фиморопластика (бедер).

– Как правило, маленькую операцию комбинируют с большой, – объясняет пластический хирург. – Например, брахеопластику с фиморопластикой, торсопластику всегда делают одну – это объемная длительная операция и комбинировать ее с другой операцией не рекомендуется. То есть придется делать операции либо в один, либо в два, либо даже в три этапа с промежутком между ними примерно месяц.

Но даже после всех операций по утяжке кожи работа над внешним видом не заканчивается. Пациенту и его врачам предстоит еще поработать над рубцами, которые неизбежно остаются после таких пластических операций.

– Рубцы после операции ярко выражены. Их можно обкалывать разными препаратами, чтобы избежать гипертофрированного рубца, улучшить цвет и структуру рубца, использовать лазерную шлифовку и т.д. Если хорошо заняться собой, то еще 6 месяцев после операции придется поработать с качеством кожи, – говорит Амжад Аль-Юсеф.

Судя по снимку, с кожей в области рук и ног у продюсера все хорошо.

– Обычно большое количество операций требуется женщинам. У них кожа сильно обвисает в области бедер, ног и рук, у мужчин жир откладывается в основном в животе, поэтому им нужно меньшее количество операций и процесс реабилитации у них проходит быстрее и легче, – говорит пластический хирург Тигран Алексанян.

Кстати

150-300 тысяч рублей – средняя цена на абдоминопластику в Москве