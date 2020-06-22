"У меня рецидив, боли адские!": Анну Калашникову спасают врачи

Анна Калашникова на днях выписалась из больницы. Напомним, в одну из столичных клиник ее экстренно госпитализировали из-за сильных болей в правом боку и высокой температуры. Медики предположили, что у светской дивы – коронавирус. Но вскоре поставили точный диагноз: пиелонефрит, воспаление правой почки.

– Я мучилась несколько дней, – признается артистка. – Мне ставили капельницы, кололи антибиотики и жаропонижающие. Я еле ходила: не могла разогнуться от безумной боли. Словами не передать мое состояние. Спасибо медикам, они спасли мне жизнь.

В конце недели звезду выписали из больницы, рекомендовав соблюдать все предписания медиков. Анна вернулась домой.

Впрочем, вскоре неприятные симптомы проявились вновь. Спустя пару дней после выписки из больницы состояние Калашниковой ухудшилось.

– Наверное, у меня рецидив, – едва не плачет Анна. – Сегодня не спала всю ночь. Боли просто адские! Не помогают никакие таблетки. Я сильно волнуюсь, из-за этого мое состояние только ухудшается. Сейчас еду к платному врачу, который должен меня осмотреть. Честно говоря, даже разговаривать сложно. Так плохо мне еще не было ни разу в жизни. Хочется поскорее все это забыть как страшный сон. Но пока не получается.

Напомним, что 13 июня Анна отметила свой день рождения. Калашниковой исполнилось 36 лет. Обычно праздник теледива отмечает с размахом. Но в этом году торжество из-за болезни и пандемии получилось не таким масштабным.

Светлана Капралова.