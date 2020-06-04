"Дикие боли, температура 40": Анну Калашникову экстренно госпитализировали

Певица и актриса Анна Калашникова внезапно оказалась на больничной койке. У нее резко поднялась температура, и появились сильные боли в правом боку.

– Дикая слабость, головокружение, я не могла разогнуться, – перечисляет симптомы Анна в разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru. – Температура была очень высокой – от 39.2 и выше. Я перепугалась: думала, что коронавирус. Я, конечно, соблюдала самозоляцию, но все равно по работе иногда выезжала в город, на съемки. Поняв, что боли не проходят, а температура не понижается, вызвала врачей. Меня на скорой отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на аппендицит или пиелонефрит.

В приемном отделении Анна провела пять часов. Из-за большого наплыва пациентов ко всем специалистам были огромные очереди. Медики вынесли вердикт: подозрение на пиелонефрит правой почки. Теледиву определили в урологическое отделение, где она находится до сих пор.

– Сначала меня обследовали на коронавирус, сделали КТ легких, – продолжает Анна. – Уже потом осмотрели другие врачи. Среди множества анализов мне сделали контрастный рентген на наличие камней в почке и песка. Визуально все неплохо, но есть небольшое уплотнение в правой почке.

Анна лежит в двухместной палате. Пока ее состояние оставляет желать лучшего.

– Мне колют антибиотики, еще дают жаропонижающие и обезболивающие, – рассказывает Анна. – Сейчас уже полегче, но боли все равно есть, и температура держится. Надеюсь, что вскоре все пройдет. Врачи ко мне очень внимательны, за что им большое спасибо.