Пугачеву похоронят в Кузьминках, а Прохора Шаляпина – рядом с Высоцким и Есениным

На днях прогремела новость о том, что Леонид Куравлев приобрел себе место на Троекуровском кладбище. Народный артист РСФСР будет похоронен рядом с любимой женой Ниной Васильевной, которая умерла еще в 2012-м году.

На могиле возлюбленной Куравлев установил красивый памятник, на котором золотыми буквами высечены ее имя, даты рождения и смерти. А чуть ниже мелким шрифтом выбито и его имя, но, слава Богу, без дат. К слову, говорят, что в свои 83 года актер чувствует себя хорошо.

Леонид Куравлев – далеко не первый из числа знаменитостей, кто решил таким образом подготовиться к уходу из жизни и приобрел место на кладбище. Корреспондент Sobesednik.ru выяснила, кто еще из звезд позаботился о вечном покое для себя заранее.

Кобзон захотел лежать рядом с мамой

Еще в 2009 году, за 9 лет до своей кончины Иосиф Кобзон купил себе место для захоронения. Артист захотел обрести вечный покой рядом со своей мамой на Востряковском кладбище. Все необходимые документы Иосиф Давыдович подписал в те дни, когда помогал в организации похорон близким своего друга Яна Арлазорова.

– Я хочу быть похороненным рядом с мамой, на Востряковском, – спокойно рассказывал тогда артист. – Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам.

Воля Иосифа Давыдовича была исполнена. Артиста похоронили 2 сентября 2018-го именно там, где он хотел.

Заблаговременно позаботился о вечном покое и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он купил себе участок для захоронения на Троекуровском кладбище еще в 2010-м. По данным СМИ, это приобретение обошлось политику в два миллиона рублей.

Семейный склеп Пугачевой

Выбрала себе место упокоения и Алла Пугачева. Примадонна купила участок на Кузьминском кладбище. Именно там похоронен брат певицы Евгений Борисович, который умер в 2011-м от сердечного приступа. Говорят, что Примадонна даже наняла специалистов для строительства семейного склепа, которые также посоветовали ей установить на постройке семейный герб или вензель – такой же, как на фасаде замка певицы.

Около 9 лет назад Александру Буйнову поставили страшный диагноз – рак предстательной железы. К счастью, артисту удалось победить эту болезнь, и сейчас он здоров. Но возможно, именно онкозаболевание и подтолкнуло певца к приобретению участка на кладбище.

– Я забил себе место в деревне, где я живу. Зачем мне Москва? – признался Буйнов несколько лет назад.

А живет Александр вместе со своей супругой Аленой в деревне Крекшино в 46 километрах от Москвы по соседству с Наташей Королевой и Анастасией Заворотнюк.

Отец Жанны Фриске скупил участки вокруг ее могилы

36-летнему Прохору Шаляпину участок на Ваганьковском кладбище шесть лет назад подарила его на тот момент жена Лариса Копенкина. Сначала молодой артист разобиделся, а потом подумал-подумал, да и порадовался. Ведь место замечательное, и Копенкина выложила за него целых четыре миллиона рублей. И есть за что! Ведь на Ваганьковском кладбище похоронено множество легендарных личностей: Владимир Высоцкий, Сергей Есенин, Леонид Филатов и многие другие.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович купил сразу несколько мест на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой дочери. Родитель звезды хочет, чтобы в будущем рядом с Жанной были похоронены все ее ближайшие родственники, а именно: он сам, его жена Ольга и дочь Наталья.