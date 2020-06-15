Тимати: Собчак – животное, Ефремов ангел по сравнению с ней

Тимати посвятил серию сторис в Инстаграм давней «подруге» Ксении Собчак. Бизнесмен и музыкант начал свое обращение с фразы: «Я все ждал, когда же дно пробьет...»

На днях Тимати выпустил новый клип на песню «Офигенный хавчик». Это его совместная работа с блогером Димой Милохиным и хип-хоп исполнителем Джиганом, который стал автором названия трека. В новой работе Тимати такие строчки: «В интернете есть видос, где я пилю доску». Эту, казалось бы, невинную фразу светская дива Собчак приняла на себя.

«Господи, не верю что Тимати до этого опустился. Эти кадры – всем известно – из клипа «Потанцуй со мной», где мы пародировали слитое в интернет порно Пэрис Хилтон, – прокомментировала новый клип Тимати Собчак. – Да, да, я уже тогда любила стеб и пародии – просто вы этого не помните. На съемочной площадке было примерно человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох. Совсем парень рехнулся.. «Порно», Тиман, это то, что ты делаешь приезжая в Чечню к Кадырову на корпоратос».

Это сообщение не оставило рэпера равнодушным, он записал целое обращение к Собчак.

«Прикинь, ты приняла это в свой адрес?! Ха-ха! Я говорил про доску для серфинга, которую распилил в эфире с Ивлеевой. Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Сходу схавала приманку. Тебе на детских праздниках Бабу Ягу играть в самый раз. Ты за эти годы так мне надоела, ... (здесь было нецензурное слово – Прим. Sobesednik.ru.), честно, своими глупостями в мой адрес. Я молчал, неудобно – девочка все-таки и так далее. Но потом я понял: ты не девочка, ты животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве? Если бы люди знали хотя бы 30% твоей подноготной, уверяю, что Ефремов показался бы им ангелом».