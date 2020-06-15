"Стас стал импотентом?" Соседов посмеялся над изнасилованным Костюшкиным

Признание Стаса Костюшкина о том, что в детстве он подвергся сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины, всколыхнуло шоу-бизнес. Многие прониклись историей музыканта, однако Ксении Собчак, например, эта история показалась смешной.

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» – заявила Собчак в своем YouTube-шоу.

Многие подписчики осудили светскую львицу, а Тимати и вовсе назвал ее за такие шутки «животным».

Музыкальный критик Сергей Соседов солидарен с Ксенией Собчак. Он не понимает, почему все так набросились на нее за шутку.

– Костюшкина в детстве изнасиловали? Кто?! – со смехом переспросил корреспондента Sobesednik.ru Соседов. – Это комическая история… А что, Костюшкин стал импотентом? Или получил страшную психическую травму, от которой не смог отойти?

Костюшкин – успешный шоумен, именно поэтому он рассказал эту историю про изнасилование, – полагает Соседов. – Была бы она для него тяжелой и трагичной, вряд ли он бы стал ее рассказывать. Собчак посмеялась. А что ей, плакать? Может быть, это была игра, вот Ксюша и отнеслась к этому так же, как к игре.

Елена Привалова.