Наталия Орейро оформляет российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства.

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – рассказала 43-летняя артистка в интервью ТАСС.

По ее словам, все началось год назад с шутки, произнесенной в эфире Первого канала на шоу «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», – пояснила певица.

Впервые в России Орейро побывала в 2001 году, с тех пор звезда аргентинского телесериала «Дикий ангел» почти каждый год приезжает с гастролями. Она исполнила русскоязычные версии своих мировых хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United By Love к ЧМ по футболу 2018 года. К празднованию 75-летия Победы Орейро исполнила «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы.

Уточняется, что артистка подала заявление на получение российского паспорта в дипломатическую миссию РФ в Аргентине.