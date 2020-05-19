Сын Наталии Орейро растрогал мать до слез в ее день рождения

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, которую зрители помнят по главной роли в мыльной опере «Дикий ангел», даже после сорока может похвастаться идеальной фигурой и лицом, на которых трудно найти признаки старения.

Сегодня она отметила свой 43-й день рождения и поделилась с поклонниками самым трогательным подарком от любимого мужчины. Ее восьмилетний сын Мерлин Атауальпа принес ей рано утром собственноручно сделанную открытку с подписью «С днем рождения, мамита! Люблю тебя!»

Фото: Instagram

Увидев это послание, Орейро не могла сдержать слез. Ведь сын – самое главное счастье, которое есть у нее в жизни. Напомним, необычное имя мальчику выбрал его отец. Оно состоит из имени знаменитого древнего волшебника и аббревиатуры слов «разум, душа, материя», которые вместе звучат как Атауальпа. Сейчас все называют мальчика просто Ата.

Наталия призналась, что каждый свой день рождения проводит наедине с супругом: они просто садятся на пол и болтают о чем-то неважном и веселом.