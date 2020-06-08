"Сил нет, еле хожу": Калашникова заявила об ухудшении здоровья

Анну Калашникову продолжают спасать врачи. Неделю назад теледиву экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Звезде поставили диагноз: подозрение на пиелонефрит.

– Честно говоря, мне до сих пор очень плохо, – вздыхает Анна. – Сильная слабость, с которой я справиться пока не могу. Сил нет, еле хожу. Плюс ко всему появилась аллергия на антибиотик, из-за этого жутко скакало давление. Пока мое состояние оставляет желать лучшего.

Врачи продолжают активно лечить Калашникову. Но пока никаких прогнозов не делают. И это обстоятельство Анну несколько напрягает.

– Мне ставят капельницы, делают уколы, дают обезболивающие и жаропонижающие, я принимаю антибиотики, – вздыхает звезда. – Конечно, все это помогает, но с переменным успехом. Когда действие уколов проходит, мне вновь становится плохо.

Анну поддерживают многочисленные поклонники и сын, с которым она общается по видеосвязи.

– Хочется поскорее все это забыть, как страшный сон, – говорит Анна. – Так плохо мне еще не было ни разу в жизни. Моя болезнь случилась так резко, что я не успела опомниться. Мне стало плохо в одну минуту: подскочила температура, появились сильные боли в правом боку. Мне пришлось ложиться в больницу, потому что медики сказали: без госпитализации не обойтись.