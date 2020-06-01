Оплата сдельная: "нищую" вдову Караченцова позвали работать продавщицей

Из-за коронавируса многие знаменитости остались без средств к существованию. Ведь спектакли и концерты из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране отменили. Знаменитый дизайнер Аника Керимова решила трудоустроить звезд, оказавшихся в тяжелом материальном положении.

«Пригожин может стать нашим пиар-менеджером»

– Конечно, я не обещаю, что у нас они будут есть черную икру ложками, – говорит Аника. – Но на хлеб с маслом должно хватить. Хотя в fashion-индустрии сейчас тоже проблем хватает. Я два месяца ждала поставки новых тканей, которые из-за коронавируса застряли на таможне. Но несмотря на трудности, стараюсь не унывать и строю дальнейшие планы. Артисты в них идеально вписываются.

Иосиф Пригожин может стать нашим пиар-менджером, – продолжает Аника. – Он мужчина деятельный, толковый, пробивной. Такие сотрудники всегда на вес золота. Иосиф может работать у нас вместе с Валерией. Ей могу предложить должность заместителя начальника швейного производства. Она всегда прекрасно выглядит, потому что прекрасно разбирается в моде. Кстати, мы с ней уже работали: на шоу «Маска» она надевала наши наряды. Вообще, таких ярких и роскошных артисток очень мало.

Аника Керимова // Фото: личный архив

Куклачев-закройщик

Людмила Поргина на днях призналась: «Сижу без денег». Ей Керимова предлагает должность продавца-консультанта. Вдова Караченцова весьма коммуникабельна: она может найти общий язык с клиентами.

– Оплата по этой вакансии – сдельная, – говорит Аника. – Зависит от продаж. Людмилу Андреевну не обидим – это точно.

Готова трудоустроить Аника даже Юрия Куклачева. Тот критикует обездоленных звезд: мол, «привыкли хапать миллионы», поэтому теперь и плачутся.

– Куклачева я могу взять закройщиком, – продолжает Аника. – Судя по его рассуждениям, он мужчина рачительный. А значит, у него получится минимизировать расход по тканям.

Алла Пугачева пока не заявляла о материальных трудностях. Но Аника и без этого готова сделать ее музой Дома Моды.

– Алла Борисовна — моя самая любимая певица, — говорит Аника. — Поэтому буду рада просто видеть ее в Доме Моды и каждый день шить по новому наряду. Эта женщина достойна всего самого лучшего.

Вероника Локтева.