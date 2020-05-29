"Дурачком сделаю!" Лена Миро обвинила Шнурова в плагиате и "микропении"

Скандальный блогер с удовольствием присоединилась к разборкам между Сергеем Шнуровым и другими российскими звездами шоу-бизнеса, которых музыкант обвинил в корысти и вранье.

Миро заявила, что в своих хлестких публичных высказываниях Шнуров использовал ее старые посты и идеи.

– Сергей Шнуров наконец-то перестал бухать, вошёл, возможно, в остатки ума, посидел в моём блоге и пересказал мои статьи, – считает Лена. – Надо отдать Шнуру должное – пересказал довольно внятно. Всё-таки человек Серёжа относительно образованный. Шпарил строго по написанному, как я и люблю. Молодец, Серёжа. Давай сюда дневник. За толковый пересказ поставлю тебе «пятёрку».

В качестве доказательств Миро приводит подборку своих и «шнуровских» цитат, многие из которых действительно совпадают по смыслу.

Так, Лена неоднократно призывала российских знаменитостей пойти работать вместо нытья о безденежье, намекала на то, что они вовсе не заинтересованы в зрительской любви, потому что дружат с власть имущими. Заявляла она и о том, что подписчики в Инстаграм у большинства знаменитостей «накрученные», об этом же говорил недавно и Сергей Шнуров. Однако никакой Америки ни Шнуров, ни Миро не открыли. Обо всем этом могла с таким же успехом сказать какая-нибудь парикмахер Света из Пензы.

Но Миро решила спровоцировать ответный гнев музыканта и прошлась по его персоне по полной.

– Короче, Серёжа, перестань пересказывать мои тексты, – предупредила блогер. – Попадёшь под мой словесный каток – не поднимешься. Я тебе не эмоциональный Йося Пригожин, который, не подумав, шлёт тебе матерные смс-ки, и не тупая Ксюша Собчак. Я же тебя совсем дурачком сделаю, в городскую сумасшедшую Боню превращу. И после этого даже комичная «Партия роста» выплюнет тебя из своих рядов. И что тогда будешь делать? Про «волновые волны», 5G и чипирование стишки клепать? Другого же тебе не останется.

Не преминула Миро и упомянуть фото обнаженного Шнурова, которыми давно никого не удивишь. По ее мнению, по мужской части хвастаться музыканту нечем.

– В трусах у него – ну, совсем небольшой размах. Вот совсем, – не сдержалась Миро. – Храбрись-не храбрись, а микропения есть микропения.