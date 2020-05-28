"Обжорство!": Семенович растолстела на вине и пельменях

Поклонники заметили, как сильно поправилась за последние месяцы Анна Семенович. Певица не стала лукавить и призналась: за время самоизоляции она без ограничений ела шашлыки, пельмени и пила вино. Все эти излишества привели к тому, что она набрала 5 лишних килограммов. Причиной переедания стал накопившийся стресс и крушение планов. Теперь звезда намерена взяться за себя и начать активно худеть.

– Это были очень сложные для меня три месяца, и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией, – сообщила Семенович своим подписчикам. – Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека, потеряла несколько контрактов по работе, и все мои планы на весну испарились и остались мечтами. Мне было очень тревожно, я находилась в стрессе и признаюсь честно: просто начала есть.

Еда для Семенович – настоящий источник радости, поэтому Анна с детства привыкла «заедать стресс». Она даже к психологам по этому поводу обращалась, но все тщетно.

– Иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе, что я не могу остановить себя долгое время, – не стала лукавить певица. – Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной, а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму. Я знаю, что все наладится и станет наилучшим вариантом судьбы.

Поклонники поддержали Анну и присоединились к ее «марафону стройности». Семенович растрогалась до глубины души и пообещала стать для подписчиков настоящим мотиватором. Пока она начинает каждый свой день с пробежки, овсяного киселя и тренировки на специальных тренажерах для похудения.