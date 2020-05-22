"Убрала излишки жира": ясновидящая уличила Бабкину в коррекции фигуры на карантине

Надежду Бабкину активно критикуют в соцсетях. Глядя на цветущий внешний вид «казачки Нади», пользователи сомневаются, что артистка перенесла коронавирус. Есть версия, что звезда на самом деле сделала очередную пластику. Выяснить подробности нам помогла участница ток-шоу, известная ясновидящая Саона. Раскинув карты, она рассказала всю правду.

– Многие звезды используют коронавирус ради пиара, – считает Саона. – Не хочу говорить, что все повально. Однако никто из известных людей не умер, что, конечно же, с одной стороны радует, а с другой – заставляет задуматься. То, что Надежда Георгиевна болела каким-то заболеванием, карты показывают с точностью в 90 процентов. Но то, что она точно перенесла именно коронавирус, я утверждать не могу. Я вижу, что она какое-то время была под наблюдением врачей и пила лекарства. Но, так сказать, все в плановом порядке. Ей ставили капельницы. Но, что Бабкиной было сильно плохо, и она находилась на грани жизни и смерти, я тоже сказать не могу.

Ясновидящая Саона // Фото: личный архив

Надежда Бабкина заявляет: у нее было поражено 80 процентов легких. Более того, она перенесла операцию. Саона подтверждает: оперативное вмешательство действительно было.

– Вижу, что это было связано отчасти с процедурами по телу, – заявляет Саона. – Может быть, она худела, и потом решила убрать излишки кожи хирургическим методом. Могу сказать, что ее состояние в период реабилитации было легким. Отсюда возможно нахождение в стационаре, а потом помощь медицинского персонала у нее дома.

Скорее всего, сначала она перенесла пластическую операцию, а потом попала уже в стационар для лечения сопутствующего заболевания. Кстати, могу сказать, что до конца жизни Бабкина будет следить за своим внешним видом и делать всевозможные процедуры: от инъекций до аппаратных методик и хирургической коррекции возрастных изменений. Она стремится к молодости и совершенно не собирается уступать молодым дорогу. Она считает, что выглядеть надо хорошо во все времена.

Лена Горяева