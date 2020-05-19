"Одичали совсем": молодая жена Петросяна высказалась о жизни на карантине

31-летняя Татьяна Брухунова продолжает осваивать профессию блогера и уже столкнулась с первыми хейтерами. Недавно она выложила фото с изображением воздушного зефира и поделилась процессом его приготовления. На что вместо виртуальных аплодисментов получила шквал критики. Поклонники вдруг начали ей писать, что зефир готовила не она, а ее помощница. Хотя в чем тут криминал, понять трудно.

– Такого количества упрёков за всю жизнь я не получала, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Честно говоря, меня умиляют такие сообщения: «Я в Вас разочаровалась! Вы ДАЖЕ не умеете готовить!» А ещё я не смогу сесть за штурвал истребителя, не смогу провести операцию на открытом сердце и миллион других задач мне тоже не по плечу. Но вот только какое дело до этого посторонним людям? – искренне негодует Брухунова.

Татьяна не могла скрыть своей ярости после прочтения негативных комментариев: «Жесть какая-то. Неужели карантин так влияет на мозг (или что там от него осталось)?! Одичали совсем. Потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми».

Брухунова рассказала о своем нетерпении к хамству в любых проявлениях и призналась, что действительно не готовит сама, но ничего криминального в этом нет. По ее мнению, всем должно быть безразлично, кто и что готовил, а кто съел.

Ее посты, говорит Татьяна, для вдохновения тех, кто сидит на карантине и не знает, чем заняться. И почему они вызвали такой эффект, женщина решительно не понимает.