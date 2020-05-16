Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима

Сообщения о том, что Андрей Малахов отказался впредь снимать Гогена Солнцева и его пожилую супругу Екатерину Терешкович в своих программах, оказались выдумкой. На днях эпатажный шоумен вновь появился в студии «Прямого эфира».

Для новых съемок Гоген вновь сменил имидж – отрастил волосы. Обновленный Солнцев произвел в студии настоящий фурор – эксперты, присутствующие на шоу, замерли от удивления.

Впрочем, удивляться в этот вечер было чему. Очередной выпуск с участием Гогена Солнцева оказался как никогда жарким. Крик и ор, скандалы и сенсации – этого в студии было предостаточно.

— Андрей переживает за Гогена: он едва не прослезился на записи, — сообщил нам один из сотрудников программы. — Поэтому снимает его в своих шоу. Кроме того, Солнцев дает отличный рейтинг. Люди любят смотреть за перипетиями его личной жизни. А все остальное – лишь происки недоброжелателей.

В сети уже появились снимки, сделанные во время съемок шоу. На них Гоген выглядит совсем не радостным. Говорят, что новая выходка его супруги Екатерины Терешкович довела его до депрессии.

— Он пьет антидепрессанты из-за старухи, – продолжил наш информатор. – Раньше она пила безбожно, а теперь стала зажигать по-другому. Гоген ее на путь истинный наставить не может. Он ее уже лишил денег и интима.