ЧП на "Пусть говорят": Дана Борисова стащила туфли у звезды ток-шоу

Журналист Мариана Саид-Шах — один из самых известных экспертов телевизионных шоу. Зрители уже на протяжении десяти лет восхищаются и ее красноречием, и внешним видом. Саид-Шах всегда одета с иголочки. На днях предметы ее гардероба приглянулись и Дане Борисовой.

Мариана Саид-Шах / личный архив

С экс-ведущей «Армейского магазина» Мариана участвовала в шоу, посвященном Марату Башарову. Каково же было удивление журналистки, когда Дана вышла в студию в ее туфлях.

ЧП случилось в момент, когда Саид-Шах уже находилась на съемке. Борисова не обнаружила собственной обуви. Наверное, забыла дома.

— Дана стала заглядывать во все пакеты, которые стояли в гримерке, — рассказали наши информаторы. — В одном из них Борисова обнаружила туфли Саид-Шах. Они ей приглянулись. Съемка уже шла, поэтому Дана надела обувь и пошла в студию, не спросив разрешения у владелицы.

После эфира Саид-Шах попросила Борисову вернуть обувь. На часах было 11 вечера: Мариане хотелось домой. Но Дана снимать туфельки не спешила. Она даже предложила прислать их на следующий день курьером.

— Мне надо еще с Димой Борисовым сфотографироваться, — заявила блондинка. — Не буду же я с ним босой стоять!

Впрочем, под натиском других экспертов Дана все же сняла обувь. Наши корреспонденты связались с Марианой.

— Дана — талантливая девушка, — заявила Саид-Шах. — Я смотрела «Армейский магазин» и всегда восхищалась ею. Мне казалось, что ее карьера пойдет вверх. Никогда не верила в ее болезнь, считала это какой-то нелепостью. Как-то встретила Дану на съемках: выглядела она потрясающе. Я порадовалась за нее. А тут опять все началось... Я желаю ей выздоровления и стабильности. А вам всего доброго.