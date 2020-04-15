Дана Борисова нарушает самоизоляцию, чтобы заработать "денежку"

Уже несколько недель россияне находятся на самоизоляции, дабы спасти себя и окружающих от прогрессирующего вируса. Однако многие продолжают работать вынужденно, в том числе и СМИ. Одно заставляет задуматься: гости передач, спикеры на ток-шоу — их активность в столь сложные времена оправдана? Почему медийные персоны нарушают режим самоизоляции?

Телеведущая Елена Ханга в последнее время часто появляется на телевидении в качестве эксперта на различных ток-шоу. Коронавирус не стал для Елены Абдулаевны помехой. Мы поинтересовались, считает ли Ханга свое участие в телевизионных передачах нарушением самоизоляции.

— Если бы оно считалось нарушением — передачи бы не проводились, — уверенно отвечает телеведущая. — Мы же не тайно собираемся. На съемках есть правила: мы держим дистанцию друг от друга в 1,5–2 метра, зрителей в студии нет, сокращено до минимума количество съемочной группы, при входе у нас проверяют температуру, опрыскивают с ног до головы антисептиками и так далее. Согласно правилам, люди определенных профессий могут работать, это касается докторов, работников продовольственных магазинов, а также журналистов и тех, кто занят на телевидении. Вы же хотите смотреть телевизор, вы просыпаетесь и засыпаете с той или иной передачей или телеведущим. Они же не могут из дома все это для вас снимать, им приходится ехать на работу, но они предпринимают всевозможные способы защиты!

Продюсер Иосиф Пригожин рьяно убеждает своих подписчиков оставаться дома ради себя и своих близких. Многие подписчики осуждают Пригожина и Валерию, якобы они сами не сидят в четырех стенах, а других учат. Как всем известно, Валерия заседает в жюри проекта «Маска», ее обязывает контракт, однако Иосиф Игоревич всегда рядом с супругой и подопечной. Пригожин объяснил, как придерживается самоизоляции и по каким причинам выезжает из дома.

Валерия в составе жюри на шоу «Маска» / фото: Instagram

— Мы по контракту едем на работу, — констатирует Пригожин. — Есть представители телевидения, информационных агенств, которые ежедневно осуществляют эфирную политику. Я работаю директором телеканала «Авто+». Вещание у нас идет 24/7. Я не могу остановить эфиры, выключить канал, поэтому я вынужден хотя бы раз в неделю собирать совещания. В остальное время я работаю удаленно, как и другие. Больше ни под каким предлогом я в город не выезжаю. У Валерии сейчас идет проект «Маска», с которым у нас контракт. Мы приезжаем в павильон, проводим съемки и возвращаемся обратно. Я не исключаю, что и этими разовыми выездами я могу допрыгаться, как и мои коллеги, но мы не по своему желанию это делаем. 90 процентов времени мы дома, я не гуляю, не хожу по магазинам, еду нам доставляют, у Валерии есть свой проект с доставкой питания, вот мы это и едим. Нам еще писали, зачем мы делаем онлайн концерты, нарушая самоизоляцию. Меньше всего Валерии хочется выходить из дома, подвергая себя и коллег опасности, чтобы где-то там выступить. Творческие люди всегда были на передовой, к слову. В конце 80-х Примадонна и Иосиф Кобзон поехали в самое зараженное место в мире, в Чернобыль, чтобы отвлечь людей от того ужаса, в котором они находились.

— А у вас тоже контракт с «Маской» или вы сопровождаете Валерию как продюсер?

— Я же одну ее не отпущу, мы распустили весь наш персонал, в том числе и водителя. Мы с Лерой абсолютно одни дома.

— Ваша ситуация понятна, а вот люди, которые приходят на ток-шоу в качестве гостей, как, по-вашему, нарушают они правила самоизоляции?

— Боюсь, что да. Наш проект, к примеру, не могут остановить, тут вопрос контракта. А по приглашению на какие-то передачи мы не ходим — это принципиальная позиция.

Дана Борисова сейчас, несмотря на карантинные меры, проходит прекрасный период в жизни. В «Инстаграм» девушка записывает видео, где рассказывает о непрекращающихся съемках, поясняя, что «лишняя денежка не помешает». Мы связались с Даной, но она попросила перезвонить, ведь у нее намечено три съемки, и говорить она просто не успевает. Видимо, для Борисовой правила самоизоляции не писаны.

На передаче «Прямой Эфир» мы увидели в гостях народного артиста РФ Владимира Стеклова, известного многим по сериалу «Кадетство». Мы позвонили Стеклову, чтобы выяснить, почему народный артист нарушает самоизоляцию, трубку взяла его пресс-атташе Ирина.

— Конечно, мы переживаем из-за такой проблемы в мире, — отвечает на наши вопросы Ирина. — Сейчас вся работа Владимира Александровича остановилась.

— А почему Владимир Александрович нарушил самоизоляцию и пошел на передачу к «Малахову»?

… Здесь наша связь оборвалась, а на другом конце провода перестали брать трубку.

Мария Светлая