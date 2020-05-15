Алла Михеева снимет русский аналог сериала "Друзья"

Звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева решила использовать самоизояцию для получения дополнительного образования — осваивает специальность продюсера. И совсем скоро собирается снять российский аналог американского ситкома «Друзья».

— На лекциях я узнала, что 30 процентов кинотеатров во всем мире уже не смогут открыться после карантина, — рассказала Михеева в шоу «Ночной контакт». — А я в будущем хочу сериалы снимать... Но я могу и снимать и сниматься, это шоураннер называется (исполнительный продюсер и редактор сценариев, отвечающий за развитие телепроекта — Ред.). Первый проект, который я задумала — в стиле американского ситкома, например, как сериал «Друзья».

Алла показала своего бульдога по имени Шнапс и замелила, что пес все делает по-человечески, даже любит носить футболки дома. «Только Панину об этом говорить не нужно!» — с улыбкой добавила телеведущая.

Фото: скриншот // шоу "Ночной контакт"

Михеева честно призналась, что очень скучает по живому общению с коллегами и мечтает поскорее выйти на работу. А еще она пожелала всем, кто сидит дома, сохранять позитивный настрой и терпение.

— Если вы ругаетесь, не ругайтесь, — в свойственной ей манере призвала Алла. — И прощайте. В период самоизоляции и карантина ругаться нельзя и нужно все прощать.