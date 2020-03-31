Соведущая Урганта Алла Михеева призналась в желании умереть

31-летняя ведущая рубрики в программе «Вечерний Ургант» рассказала шокирующие подробности о своем детстве. Оказывается, когда Алла Михеева была маленькой, она страдала от нехватки любви и внимания.

– У меня были строгие родители, папа в основном, – вспомнила Алла в интервью «вМесте». – У меня стояла тарелка гречки, и мне нужно было съесть все. Если что-то оставалось в тарелке, родители говорили: «Нельзя! Вот в детских домах дети голодают, а ты оставляешь. Если так все оставят, то можно накормить целый детский дом». И это было стимулом доедать.

Михеева рассказала, что родители приучили ее к работе по дому с юных лет: они с сестрой убирали и мыли посуду поочередно, а чтобы посмотреть мультфильмы, нужно было сначала пробежать дистанцию на лыжах. И если Алла что-то не выполняла по дому, ее просто не отпускали гулять.

– За это я им (родителям. – Авт.) благодарна, – призналась телеведущая. – Это такая дисциплина. Зато сейчас я могу и пол помыть, и ковер пропылесосить...

Вспомнила Михеева и конфликты со своей старшей сестрой, с которой постоянно дралась и которую ревновала ее к родителям.

– Сестра, устрашая, в детстве говорила мне, что я из детдома, – едва сдерживая слезы, рассказала Алла. – Наверняка у многих есть старшие братья и сестры, которые так говорят, поэтому я вас умоляю: не говорите так, потому что мы, младшие, в это верим! Реально верим. И у меня все сходилось. Например, когда моей сестре подарили крутящийся стул для пианино, тогда это было очень модно, а мне нет, я думала: вот, я точно из детдома... Один раз к родителям пришла и сказала: «Я знаю, почему вы меня не любите! Потому что я из детского дома!» Они были в таком шоке, уверили меня, что это не так...

Однажды во время очередной драки с сестрой они задели сервант и разбили родительский свадебный сервиз. Но маме сказали, что просто хотели помочь ей и перемыть посуду в шкафу.

Поделилась Михеева и своими переживаниями периода 13-летнего возраста, когда ее не признавали в школе и она целыми днями слушала лирическую музыку. Алла хотела завоевать любовь близких, ведь ей казалось, что с ней обращаются несправедливо.

– Чтобы узнать, насколько я нужна, я думала: «Вот если бы я умерла, то они бы плакали все равно, стояли бы и плакали», – рассказала Алла. – Но я понимала, что для этого бессмысленно умирать, потому что тогда ты никогда не узнаешь, заплакали по тебе или нет. Это все было связано, наверное, с присутствием старшей сестры. Ее родственники, что ли, больше любили, больше верили в нее, а в меня – нет, и я это чувствовала как ребенок. И конечно, билась и хотела внимания, может, поэтому я была такая активная и отчаянная. Тогда мне хотелось быть сестрой. Ей все дарили, а мне нет. Мне было от этого очень грустно.