Тодоренко обратилась к психологу: Я должна вытянуть себя за волосы из этого ада

Телеведущая рассказала о том, что пережить нападки поклонников и хейтеров ей до сих пор помогают специалисты.

Регина Тодоренко, угодившая в скандал после неосторожных высказываний о домашнем насилии, всеми силами пытается вернуть утраченную репутацию. Она уже сняла фильм о нелегкой судьбе женщин, перечислила 2 миллиона рублей в центр Насилию.нет, и начала давать интервью с рассказами о непростом периоде, который она переживает.

Так, Регина призналась, что не смогла самостоятельно справиться с навалившейся на нее ненавистью зрителей и обратилась за помощью к психологу.

– Мне нужна была помощь, да, – рассказала Тодоренко. – Мне сильно помогли психологи фондов, которые оказывают помощь жертвам насилия. Это люди, которые специализируются именно в этой области: в насилии, в травле, в давлении на человека.

Регина признает, что сама стала жертвой психологического насилия, ведь обрушившийся на нее шквал критики и осуждения, интернет-травля быстро превратились в настоящий кошмар.

– Мне кажется, никто не может быть к этому готовым, – рассказала Тодоренко meduza.io. – Это очень тяжело и сложно. Самое страшное и, наверное, самое важное выйти живым из нарастающего кошмара.

Регина призналась, что ей буквально пришлось «вытянуть себя за волосы из этого ада, чтобы потом прийти к самой себе и вернуться к нормальной жизни». Ведь она неожиданно сама превратилась в ту самую жертву насилия, о которых только недавно говорила «А что ты для этого сделала?»

Тодоренко рассказала, что после скандала ее знакомые и коллеги начали впервые рассказывать ей жуткие истории, которые с ними случались, и это стало для телеведущей настоящим шоком. А свое неосторожное высказывание Тодоренко объяснила тем, что не осознавала масштаб ситуации, и просто «ляпнула по незнанию».