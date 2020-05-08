Андрей Разин назвал семью Малахова "свиньями" за оскорбление сына Рудковской

Продюсер «Ласкового мая» жестко прокомментировал громкий скандал из-за диагноза Гном Гномычу, случившийся между двумя известными семьями – продюсера Яны Рудковской и телеведущего Андрея Малахова.

Напомним, что на днях интернет-портал, принадлежащий жене Малахова Наталье Шкулевой и ее отцу, опубликовал материал, в котором врач-дефектолог высказал предположение о том, что у наследника Плющенко может быть психическое расстройство.

фото: скриншот с интернет-портала Starhit

Рудковская и Плющенко пришли в ужас от прочитанного и собрались обратиться в суд.

«Александр Добровинский уже на связи с международными адвокатами, так как Вашу статью перевели уже на разные языки в мире, в связи с тем что Саша выступает в мировых шоу, – написала на своей странице в Инстаграм Яна Рудковская. – Честно говоря, до последнего я верила в остатки Вашей совести. Я вчера написала тебе, Наташа Шкулева, объяснила всю глупость того, что вы опубликовали, но не хотела поднимать шум и публично ссориться. Статья висит до сих пор, и пост в Инстаграм тоже. Я надеялась, что Вам и Вашим редакторам хватит чести и ума снять материал с сайта. Не дождалась. Ноль внимания, фунт презрения. Но я-то даже не о себе в этот момент думала, а о вас. Вас хотела спасти.

Наш «больной» Саша блестяще читает в свои 7 лет, как взрослый. Надеюсь, ему не попадутся на глаза эти ваши словесные испражнения. Психика у него, конечно, стойкая, но не хотелось бы, чтобы с детства он видел примеры такой низости. У Вас с Андреем есть замечательный сын. Я желаю Вам, чтобы Вы никогда не прочитали про него ту гнусность и не испытали те чувства, которые сегодня испытала моя семья, прочитав Ваше издание! Вы тронули нашего сына (беззащитного ребёнка). Я Вам это никогда не прощу!

К Андрею Малахову вопросов нет, он никакого отношения не имеет к этой мерзости! Он позвонил и извинился перед нашей семьей утром! А вот к Шкулевым и их холдингу, который включает в себя ещё и ряд международных изданий, вопросов очень много!»

Яну Рудковскую поддержали многие ее коллеги. В том числе – продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Музыкант, комментируя скандал между двумя знаменитыми семействами, открыто негодовал:

Андрей Разин / фото: Global Look Press

– Это дикость страшная, маразм! – заявил Разин в интервью Sobesednik.ru. – Я и раньше говорил, что Малахов торгует своей совестью, продолжаю с ним судиться, но эта ситуация – просто из ряда вон. Они тронули ребенка, который развивается, занимается спортом, им бы так развиваться, как маленький Саша.

Я прошел детский дом – 16 лет там воспитывался. Со мной там было 300 детей. Я видел всяких детей. И могу сказать, что оскорбление детей – это самое низкое и гнусное, что могут сделать взрослые. Так поступают только животные! Андрей, с одной стороны, жалеет людей, а с другой стороны, он порой ведет себя не по-человечески. А теперь и его родственники напали на ребенка, он вынужден в своем возрасте отвечать…

Футболист Аршавин меня удивил: ты, бросивший своих троих детей, закрыл бы свой рот. Вся страна знает, как ты к своим детям относишься – не то, что к чужим. Юля Барановская абсолютно права, что изолировала детей от такого папаши. Я считаю, Яна права, что будет судиться с Малаховыми-Шкулевыми. Это перебор, это свинство, тем более, когда все изолированы, нервная система и так на пределе. В такие дни читать все это…

Да что говорить! У меня слезы лились градом, когда я смотрел, как маленький Саша отвечал этому негодяю Аршавину. Неужели у тех, кто клевещет сегодня против сына Яны и Жени, ничего внутри не дрогнуло? По-моему, любому нормальному человеку понятно: то, что семья Малахова натворила своей публикацией о ребенке, просто бесчеловечно.

Мария Райская.