Виктория Талышинская: "Уйдя из "Непары", я вздохнула с облегчением"

Экс-солистка известного дуэта «Непара» рассказала нашему корреспонденту, как чувствует себя в новом коллективе, а также о причинах ухода из прошлого.

Не так давно дуэт, который был известен хитами «Плачь и смотри», «Другая причина», «Бог тебя выдумал» распался. Александр Шоуа подался в сольное плавание, Виктория же вступила в новый дуэт.

– Вы с прошлого года состоите в новом дуэте – «2 Океана». Вашим партнёром стал талантливый композитор и аранжировщик Владимир Курто. Как складывается обстановка в вашем дуэте, удалось стать единым целым?

– Да, нам удалось стать единой командой, в которой мне очень комфортно. Я знаю, что в этом коллективе меня ценят, прислушиваются к моему мнению, ободряют и дают надежду на лучшее. Это большое счастье – работать в такой команде. Счастье и редкость.

Дуэт "2 Океана" // Фото: Олег Галинич

– Чем отличаются «2 Океана» от «Непары»?

– Исполнением, аранжировками, репертуаром. Наш репертуар построен в основном на песнях о счастливой любви, песни заставляют поверить в то, что такая любовь существует. Ну и, конечно, главное различие – это атмосфера внутри коллектива.

– Ваш супруг, уверена, поддерживает ваше творчество. Он был рад вашему новому творческому дуэту? Что он сказал, когда вы остались вне «Непары»?

– Муж всегда во всем за меня горой. Но у нас у каждого своя профессия, и мы стараемся рабочие проблемы оставлять за дверями дома. Это такое негласное правило в нашей семье. Тем более что муж не имеет отношения к шоу-бизнесу. Однако он, конечно, заметил, насколько спокойнее и увереннее я себя сейчас ощущаю. И мы очень дружим семьями с Володей Курто, и всем коллективом. Ваня старается приезжать на мои выступления, но, как правило, чтобы отпустить меня на съёмки или выступления, ему приходится оставаться с нашей дочкой.

– Видела много добрых комментариев под вашим постами. Как поклонники отреагировали на ваш новый дуэт, как ведут себя на ваших выступлениях?

– Да, действительно, комментарии в основном очень добрые, и это безумно приятно. Те люди, которые любили меня во времена «Непары», остались со мной. И ещё появились новые любители нашего творчества. Они не только оставляют комментарии на наших страницах в социальных сетях, но и присылают нам видео с записями наших песен, где они радуются, танцуют.

– Нет такого, что вы выдохнули с облегчением в новом дуэте? Вам там лучше, чем в предыдущем? Почему?

– Я очень любила «Непару». В «Непаре» я прожила половину своей жизни. Я объездила и полюбила много городов, обзавелась верными друзьями, которые и сейчас со мной. Несколько близких мне людей, которых я повстречала во времена «Непары», к сожалению, уже ушли из жизни. Двое из них – наши музыканты. А ещё одна замечательная девочка, которая являлась поклонницей группы и безвозмездно вела наши соцсети, ещё одна девушка, которая из поклонницы группы стала мне верным другом. Так что эту часть моей жизни я всегда буду вспоминать с благодарностью. Но в новом дуэте мне гораздо комфортнее морально. Повторюсь, меня любят, уважают и ценят. В «Непаре» я постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям. Практически во всех интервью мой так называемый «партнёр» пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я всё делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя «вина» была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов. Этот человек уволил из коллектива более 10 людей, которые были мне дороги. И да, я вздохнула с облегчением!

– У вас в дуэте было много хитов, сама, признаюсь, вчера переслушала. Вам что-то от них досталось или все права остались у Александра?

– Да, у нас было много замечательных песен, которые я очень любила. Но в новом дуэте они мне не нужны. Мой партнёр Владимир Курто – замечательный композитор. И я не стала бы петь песни «Непары» с новым партнёром. Люди привыкли и полюбили эти песни именно в том исполнении, в котором они были изначально. Поэтому даже мысли приобрести этот материал у меня не было. Только непонятно, почему мой бывший партнёр, уйдя из «Непары» в сольное плавание, решил вернуться к истокам.

– Помимо дуэта, где ещё заняты, может, какие-то другие проекты, бизнес?

– Помимо дуэта я больше нигде не занята. Моя главная задача – это дать как можно больше любви и внимания своей дочке. У меня нет няни, и детские садики тоже не работают сейчас по известной всем причине. Поэтому я стараюсь, чтобы мой ребёнок не чувствовал дискомфорта от отсутствия общения со сверстниками, всё свободное от работы время посвящаю ей!