Солист "Непары" Шоуа заявил о нежелании России проводить Евровидение в 2021 году

На 16 мая намечен двухчасовой концерт, в котором участники конкурса Евровидение, отмененного из-за пандемии коронавируса, покажут свои онлайн-выступления. Наградой им будет просто участие – определять победителя не предполагается.

Однако музыкант Александр Шоуа, солист группы «Непара», который, как оказалось, был одним из претендентов на то, чтобы представить нашу страну на международном песенном конкурсе, заявил Sobesednik.ru: Россия изначально не планировала выигрывать Евровидение. Именно поэтому, по его мнению, и было принято решение отправить малоизвестный коллектив Little Big.

Сейчас о Шоуа больше говорят в связи с другим поводом – музыкант стал гостем шоу «Маска» на НТВ. Исполнитель хитов «Плачь и смотри», «Другая причина» предстал перед зрителями в костюме Львенка.

– Я был приглашен в «Маску» изначально как конкурсант, сейчас уже могу говорить об этом, – поделился с нами Александр. – Но мой календарь был настолько забит, это было до ситуации с пандемией, что я понимал: не смогу успеть полноценно участвовать в проекте. На единовременное участие я с удовольствием согласился, тем более когда узнал, кто будет в жюри. Я был не прочь подтрунивать над теми, кто сидит и смотрит в бинокль, пытаясь найти знакомые черты лица. И, кстати, проблема жюри, как мне кажется, в том, что они не закрывают своих глаз, мыслят образно. Они пытаются ту антропометрию, которую человек приобретает, надевая этот костюм, применить в дело. На самом деле костюмы, созданные продакшн-компанией «ВайТ Медиа», меняют человека до неузнаваемости. Огромным удовольствием было немножко «поиздеваться» над коллегами и пошутить, что мне удалось.

– Вам, опытному музыканту, какого было услышать от молодой исполнительницы вопрос о том, поете ли вы в жизни или только в дУше?

– Относительно неудавшихся попыток Юлианны Карауловой пошутить надо мной – она девчонка, ей можно все. Другой вопрос, как я реагировал: улыбался внутри себя или злился. В данной ситуации я был инкогнито, внутри костюма, а она делала все, что хотела, поэтому я смеялся, более ничего.

– После эфира много было звонков от близких?

– Мне позвонили все, с кем я общался и кого я даже не надеялся услышать ближайшие двадцать лет. Все клялись-божились, что узнали меня сразу. Многие близкие, с кем вместе с детства, не смогли узнать. Звонков было много. Как оказалось, у передачи высокий рейтинг, а те, кто говорят, что не смотрят телевизор, смотрят, да еще как.

Александр рассказал нам, что еще в феврале ему поступило еще одно предложение – от руководства федерального телеканала поучаствовать в отборочном туре на Евровидение-2020. Так появилась песня «The Enemy Inside» («Враг внутри тебя». – Прим. Sobesednik.ru).

– Раздался звонок от знакомого мне человека, который знает, как я работаю, что могу делать, и уверен в том, что я мог бы показаться достаточно крепким и своеобразным артистом. Он попросил меня прислать песню, которую он мог бы показать на тайном совете «отцов- основателей», скажем так. Никакого отборочного тура и нет. Собственно, это все в тайне происходит. Есть определенные требования, которые трудно объяснить артисту. Если страна посылает артиста на такой конкурс, как Евровидение – это совершенно не значит, что она рассчитывает, что будет проводить его на следующий год сама. И если нам сейчас не до этого, а участвовать мы должны, конечно, мы отправляем того, кто не победит. Это мои мысли вслух, не больше.