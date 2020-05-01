Первая любовь Башарова о его драках с женами: Марат – горячий парень

Прима российского дубляжа, официальный голос «Алисы» от «Яндекса», русский голос Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэмерон Диаз и других мировых знаменитостей, актриса Татьяна Шитова вступилась за свою студенческую любовь Марата Башарова. На прошлой неделе, в одной из телевизионных программ, Башаров сделал признание, что бил всех своих женщин. После этих признаний зрители начали собирать подписи, чтобы лишить артиста всех званий.

– Марат Башаров – это моя молодость, мои студенческие годы, мои первые шаги на сцене. Поэтому я всегда буду его поддерживать. Он добрый, искренний человек. У него были замечательные родители, он получил хорошее воспитание. Мы учились вместе в театральном училище имени Щепкина, он был одним из наиболее талантливых моих сокурсников. Наши близкие отношения начались на четвёртом курсе. Он щедрый парень, а это всегда означает внимание, цветы и подарки. Я уже говорила, мне приятно это повторить, Марат – человек фейерверк!

Татьяна Шитова // Фото: личный архив

– Почему вы расстались?

– Подумала, что встречу лучше… Нам было тогда по двадцать лет. Сегодня совсем не хочу это обсуждать.

– Не пытались возобновить отношения?

– Может, и хотелось в какой-то момент, но... Остались хорошие воспоминания. Но я уверена, что в трудное время Марат всегда меня поддержит. И я тоже его поддержу. Не обеляю Марата. Но зачем травить человека и строить из себя, что мы все белые и пушистые во фраках? У всех есть свои скелеты в шкафу. Степень ошибки у каждого своя, но не все их признают. Он признаёт.

– Татьяна, Марат сам признался, что бил своих жён. С вами такое случалось?

– Женой Марата я не была. Парень он горячий, я тоже горячая, но до подобных выяснений отношений у нас никогда не доходило. Если бы он сам не признался в этих избиениях, я бы в подобное никогда не поверила. Он делал мне много сюрпризов, но они были исключительно приятными.