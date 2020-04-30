"Сахар подскочил, давление упало": врачи спасают Шукшину после скандала с Алибасовым

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила о резком ухудшении здоровья 81-летней актрисы. Причина все та же – затянувшийся конфликт с Бари Алибасовым из-за квартиры, которую еще надеется вернуть мама Марии Шукшиной.

Напомним: на днях актриса с удивлением узнала, что лишилась принадлежавшей ей квартиры в Новой Москве. Федосеева-Шукшина утверждает: она и не подозревала, что подарила жилье Бари Алибасову еще в сентябре прошлого года. А тот успел переписать недвижимость на своего водителя Сергея Моцаря.

Стресс и возраст не могли не сказаться на здоровье Лидии Николаевны. О последствиях нового удара от Бари Алибасова Sobesednik.ru рассказала представительница интересов Федосеевой-Шукшиной.

Юлия Вербицкая / фото: из личного архива

– Сейчас Лидия Николаевна пытается прийти в себя после заявлений Бари о том, что теперь все «его, его, его», – говорит адвокат актрисы Юлия Вербицкая. – Для актрисы это абсолютный шок! Она ожидала от мужа защиты. Но только сейчас поняла, с чем столкнулась на самом деле. На здоровье Лидии Николаевны все эти передряги сказались не лучшим образом – она слегла. У нее поднялся сахар, упало давление, пришлось обращаться к помощи медиков. Надеемся, что нам удастся завершить все вопросы (в том числе и с внучкой Анной) в самые ближайшие сроки, чтобы восстановить здоровье и жизненные силы Лидии Николаевны.

Как адвокат Федосеевой-Шукшиной, я усматриваю в двух договорах дарения признаки недействительности, – продолжает Вербицкая. – Поскольку сам Алибасов неоднократно и публично заявлял о том, что договор купли-продажи квартиры на его водителя Сергея Моцаря носит «временный характер», мы полагаем, что данная сделка ничтожна и мнима. Это является основанием для признания ее недействительной в судебном порядке. Таким образом, если наши требования будут удовлетворены, квартира Лидии Николаевны в Новой Москве на первом этапе будет изъята у Сергея Моцаря и возвращена Бари Алибасову. В этом случае, если Лидия Николаевна продолжит судиться с мужем, будет требование о признании недействительным договора дарения, заключенного между супругами в сентябре прошлого года.

Я бы хотела отметить, что претензий к Сергею Жорину – адвокату Бари Алибасова, присутствовавшему на сделке, ни мой доверитель, ни я не имеем. Однако мы оспариваем тот факт, что Лидия Николаевна в момент подписания договора отдавала себе отчет в том, что подписала конкретный документ – договор дарения квартиры мужу. Свои претензии мы в дальнейшем намерены разрешать в судебном порядке, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз. В настоящий момент сопутствующее видео и документы мы затребовали у противоположной стороны.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов / фото: Instagram

Обвинение Лидии Николаевны в обмане, оскорбления и прочие нападки я считаю недостойными внимания, обсуждения и комментариев. В профессиональной юридической среде переход на личности недопустим. А мнение различных блогеров в принципе не являются для меня чем-то значимым.

Гораздо более значимым для меня с учетом воли моего доверителя является разрешение ситуации в мирном или же в судебном порядке.

И, конечно, с учетом отношения Лидии Николаевны к браку с Бари Алибасовым я продолжаю надеяться, что супруги придут к соглашению, и квартира в Новой Москве будет возвращена Лидии Николаевне. Это будет красивое и достойное окончание громкой истории, – резюмировала адвокат актрисы.