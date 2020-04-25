Панкратов-Черный: Кудрявцева поиздевалась над Шукшиной. А Лиде жить не на что!

Народный артист России Александр Панкратов-Черный остался жутко недоволен скандальной программой «Секрет на миллион» с участием Лидии Федосеевой-Шукшиной. По мнению актера, который с давних пор является единственным другом семьи Шукшиных, организаторы шоу просто поиздевались над Лидией Николаевной, воспользовавшись ее сложным материальным положением.

Александр Панкратов-Черный очень обеспокоен душевным состоянием Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артиста не на шутку возмущает то, что вдову его покойного друга – великого писателя и режиссера Василия Шукшина – один за другим предают родственники, занимаясь дележкой и распродажей ее имущества. Своим негодованием Александр Васильевич поделился в эксклюзивном интервью, которое дал корреспонденту Sobesednik.ru.

Вот уже несколько недель подряд на телевидении один за другим выходят ток-шоу о семье Шукшиных, где обсуждаются подробности купли-продажи квартир и дач, некогда принадлежащих Лидии Николаевне.

Global Look Press

Александр Панкратов-Черный стал гостем одного из таких эфиров – он пришел поддержать Федосееву-Шукшину в программе «Секрет на миллион» (НТВ), где артистка откровенно рассказала историю всей своей жизни.

– Меня уже давно зовут в эту программу героем, но я отказываюсь, – говорит 70-летний Александр Васильевич. – Потому что там столько дерьма выливают на человека! Так и с Лидией было. Зачем ее так мучить?! Ну мало ли, какая у нее жизнь! Я просто в шоке! Я пришел ее поддержать, но мое участие там сильно сократили. Я же единственный друг семьи, вышел с медалью памяти Василия Макаровича, сказал много добрых слов про эту семью, в том числе и про Бари Алибасова. Все вырезали!

Не знаю, платят ли на этой программе миллион за участие, но думаю, что вряд ли. Наверное, Лиде предложили тысяч сто-двести, и она согласилась, потому что ей жить не на что! Это страшно!