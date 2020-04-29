"Зашквар и госзаказ!": видео Лепса и Тимати про обнуление побило рекорд дизлайков

Очередным скандалом обернулась премьера нового совместного видео Тимати и Григория Лепса «С чистого листа», в котором музыканты рассказывают, что «обнулиться» и начать работать на мойке – совсем не трагедия, и такое с каждым может случиться.

Поклонники усмотрели в этом прозрачный намек: мол, готовьтесь, люди, к экономическому кризису.

– Это не кино, но это гораздо больше, чем просто музыкальное видео, – поделился своей радостью Тимати. – Это большая длинная интересная история. Очень надеюсь, вам понравится. Это видео на злобу сегодняшнего дня. Каждый из нас не должен зарекаться, в жизни возможно все.

И хотя ролик сделан качественно и душевно, публика пришла в бешенство, и в первый же день число дизлайков вдвое превысило число лайков.

«Даже Бузову слушать не так зашкварно, как это нечто, в очередной раз отрабатывающее госзаказ», «Надеюсь, и этот клип тебе придется удалять. Вот она – народная любовь, Тимоша», «70% страны каждый день на обнулении живут, с 1993-го ничего не меняется», «Тимати, не накаляй, ты вообще никогда так не жил», «Такое чувство, что Тимати свои клипы для статистики выпускает. Сначала про митинги, теперь про обнуление. Пацан нашёл свою нишу, король дизлайков», – наперебой пишут комментаторы свои критические замечания.