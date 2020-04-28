"На пенсию Долина не проживет": Гоген Солнцев о финансовых проблемах певицы

Участие Ларисы Долины в шоу «Маска» обернулось крупным скандалом. В соцсетях звезду активно критикуют: мол, в пенсионном возрасте нужно соблюдать самоизоляцию, а не ездить по съемкам. Ведь коронавирус не щадит никого: ни бедных, ни богатых.

Сама певица гневные выпады в свой адрес не комментирует. Зато за нее вступился Гоген Солнцев. Он уверен: в «Маске» артистка участвовала вынужденно.

Фото: PR-служба НТВ

– Лариса Александровна не может прожить на одну пенсию, – объясняет Гоген появление Ларисы Александровны в шоу. – Ей нужно кормить и членов коллектива, и большую семью. Она же не Любка Успенская, которая готова за триста тысяч записывать своими пухлыми губешками поздравления с праздниками незнакомым людям. Долина – серьезная, большая артистка. Настоящая легенда, которая не может не работать.

Гоген уверен: Ларису Александровну за участие в шоу нужно только благодарить. Ведь она своим появлением в «Маске» смогла поднять дух российской нации в такое непростое время.

– Долина сделала все, чтобы мы сплотились и победили «коронку», – уверен Гоген. – Она голос войны с коронавирусом в России! Пусть снимается и поет, тем более в скафандре. А если грязные инсинуации в адрес Ларисы Александровны продолжатся, я готов вызвать ее обидчиков на дуэль. Потому что мы с Катей (Терешкович, жена Гогена Солнцева. – Прим. Sobesednik.ru) кайфовали, когда видели Долину в маске Оленя на экране. Я даже Катьке говорил: «Вот вы вроде ровесницы, а она – королева! Потому что работает, а не пьет!»