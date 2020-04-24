"У меня шизофрения?" Лера Кудрявцева легла в клинику неврозов

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что она достаточно миролюбивый по характеру человек и очень быстро забывает все плохое. Но если ее предают или обижают, она предпочитает говорить правду в лицо. По ее мнению, негативные эмоции лучше выплескивать и не держать в себе.

– Если я скажу человеку все, что я думаю, мне ничего от этого не будет. А раньше я боялась, – призналась Лера в разговоре с Екатериной Андреевой. – Мне больше не страшно. Когда я заработала себе кучу неврозов и психосоматических заболеваний, я сказала себе: хватит всех любить и всех оправдывать.

Лера рассказала, что долгое время страдала паническими атаками, нервным тиком, по ночам сжимала челюсти от накопившихся эмоций, дико переживала... Из-за стресса она даже обращалась к психологу и даже лежала в клинике неврозов.

– Особенно это страшно, когда ты публичный человек. Тебе могут что-то сказать, а ты не можешь ответить, потому что ты должна держать лицо. Я не имею права. Если я кого-то пошлю, будет: «Ай-яй-яй, как же ты могла...»

Лера рассказала, что несколько лет назад ее на ровном месте накрыла жуткая депрессия.

Кудрявцева даже думала, что у нее шизофрения и она сходит с ума. Но врач сказала, что это следствие чрезмерных размышлений и попыток все контролировать.

– Я дома легла, а жить не хочу, – вспомнила свое состояние Лера. – Главное – не бояться обращаться с такими проблемами к врачам. Депрессия – это болезнь, и она очень тяжелая.