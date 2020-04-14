Сафронов рассказал, что помогло Бабкиной выйти из комы

Состояние Надежды Бабкиной, у которой диагностировали двустороннее воспаление легких, начинает стабилизироваться. Артистку вывели из медикаментозной комы. Близкие артистки рассказывают, что придя в себя, она первым делом попросила… жареной картошки.

То, что Надежда Георгиевна захотела есть, не случайно. Перед своим 70-летним юбилеем звезда увлекалась голоданием – перерывы между приемами пищи у нее составляли не менее шестнадцати часов. Благодаря этой диете Бабкина скинула за три месяца двадцать два килограмма. Есть версия, что именно из-за столь резкого похудения ее организм дал сбой.

— Какую бы диету она ни соблюдала, нужно учитывать, что Надя — очень сильная женщина, — говорит сосед Бабкиной, самый известный художник страны Никас Сафронов. — Она родилась в деревне, поэтому крепкая, с хорошей закалкой. У нее отличные гены, а, значит, и способность выживать в разных ситуациях. У Нади организм молодой. Таких женщин, как Бабкина, мало. Сколько у нее энергии, как она работает на сцене! Она и в свои 70 лет может дать фору двадцатипятилетней девушке!

— Надежда — очень активная, наверняка, она общалась со многими людьми, и мне кажется, что не боялась заболеть, — продолжает Сафронов. — Видимо, думала, что ее организм все выдержит. Конечно, я переживаю за нее. Каждый день молюсь за ее здоровье, читаю молитвы. Думаю, что и тысячи ее поклонников делают так же. Наверное, благодаря этой позитивной волне Надя и пошла на поправку.

Никас Сафронов // Фото: Global Look Press

По словам художника, они с певицей дружат уже больше двадцати лет:

— Стали тесно общаться после того, как Бабкина купила картину на «Славянском базаре». Я тогда жил на Малой Грузинской улице в Москве и оказалось, что Надежда живет рядом — стали дружить домами. Впоследствии по чистой случайности мы оба переехали в Брюсов переулок. Она бывала у меня в гостях, приглашал на свои концерты. Не так давно я присутствовал на премьере нового спектакля в ее театре. Это уникальное зрелище! Думаю, Надя устроит нам еще немало ярких концертов!