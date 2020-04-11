Владимир Левкин о больной раком дочери: Вика победит, и мы еще споём

Старшая дочь Владимира Левкина сообщила с своем Instagram, что с конца прошлого года борется с раком мозга. 26-летняя Виктория опубликовала фото, на котором изображена с побритой наголо головой.

Девушке уже сделали операцию по удалению опухоли, Виктория прошла несколько курсов химиотерапии. Корреспондент Sobesednik.ru связалась со звездным отцом Виктории, чтобы узнать о ее самочувствии сейчас.

Владимир Левкин и сам прекрасно знает, что такое онкология. Артист в свое время поборол рак лимфатической системы четвертой степени. Он пережил сложнейшую операцию и прошел девять курсов химиотерапии. После выздоровления Владимир не только смог дальше жить полноценной жизнью, но и продолжить певческую карьеру. Поэтому артист считает, что и Виктория обязательно должна победить болезнь.

– Когда я узнал о ее болезни, конечно же, начал помогать, как мог, – говорит 52-летний Левкин. – Вика все подробности своей болезни написала у себя в Instagram, и я считаю, что правильно сделала, потому что в мире много людей, переживающих подобные эмоции, болеющих подобным недугом. Она поделилась тем, как прошла через это, сказав, что нужно не впадать в панику, а сразу же идти к врачу. Молодец! Вика – сильный человек!

Она ведет здоровый образ жизни, слава Богу, ее организм не изношен. У нее есть интересная работа – она работает с волонтерами, с вожатыми. Я как отец ее во всем поддерживаю. Сейчас Вика себя, тьфу-тьфу-тьфу, чувствует нормально, прошла курсы химиотерапии. В следующем месяце нужно будет снова идти к врачу. (Как сказала сама Виктория, в мае будет сделано повторное МРТ, после которого все станет понятно. – Авт.).

Виктория Левкина // скриншот из Instagram

Виктория – дочь Владимира от первого брака. С ее мамой артист развелся еще в далеком 1997-м. Сейчас певец женат на актрисе Марине Ичетовкиной. В 2012-м году у пары родилась дочь Ника. Но Левкин поддерживает хорошие отношения со старшей дочерью, а недавно у него даже появилась идея приобщить Вику к творчеству.

– Мы с Викой довольно часто встречаемся, – продолжает артист. – Слава Богу, у нас в свое время получилось воссоединиться вновь. Мы настолько близко дружим, что иногда младшую дочь Нику оставляем с Викиной мамой и самой Викой, и все нормально! Сейчас мы все находимся на самоизоляции в связи с коронавирусом, поэтому не можем встретиться с Викой. Но когда все закончится, обязательно увидимся, обнимемся.

В сентябре планирую выпустить новый музыкальный альбом под названием «Семейный альбом». Там будет петь и Маруся – моя жена, и дочь Ника. Мы и Вику, наверное, к этому делу подключим. Идея альбома такова, чтобы можно было этот альбом включить и не выключать, чтобы эти песни были интересны всем поколениям. Там будут композиции о маме, о семье, совершенно детские песни. А еще те вещи, которые я уже давно хотел спеть, но они как-то не подходили под форматы других альбомов.