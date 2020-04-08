Сергей Астахов: На юбилее Бабкиной 49 человек водили хоровод

После известия о тяжелом состоянии 70-летней Надежды Бабкиной, которая до госпитализации вела активный образ жизни, знаменитости пребывают в глубоком шоке.

– Надежда Георгиевна заболела, но тем не менее я считаю, что ничего страшного не произошло, все мы болеем, многие уже выздоровели, – рассказал актер Сергей Астахов в эфире программы «Прямой эфир». – Мы играли с ней в одном спектакле. Когда мы встречались с ней на ее дне рождения (19 марта), она, как человек очень ответственный, считала каждого. Нас было 49 персон, чтобы не нарушать, так сказать, распоряжение властей. Она чувствовала себя прекрасно и очень переживала, что сорвался ее масштабный юбилей. Но тем не менее мы весело провели время, все ее поздравили. Конечно же, мы обнимались, конечно же, целовались. Но тогда, я подчеркну, не было прямой явной угрозы каждому из нас... Мы даже представить себе не могли, что вскоре будут такие ограничения.

Напомним, что Надежда Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля и вызвала скорую. У певицы подозревали коронавирус, но диагноз не подтвердился. Оказалось, пневмония. День назад певицу ввели в искусственную кому.

Коллеги и близкие верят, что организм у звезды сильный, и она непременно выкарабкается.