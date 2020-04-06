"Обманывался постоянно": Киркоров рассказал Ивлеевой о любовных разочарованиях

В разговоре с блогером Настей Ивлеевой 52-летний Филипп признался, что давно не влюблялся и не хочет снова испытать это чувство, уж слишком много боли оно ему приносило.

По словам короля эстрады, он не знает, что бы могло заставить его снова влюбиться. У него с самого рождения был переизбыток любви – и родительской, и партнерской.

– Я вот столько не отдал, сколько получил, – разоткровенничался певец. – На моем месте мечтали бы быть миллионы людей! А потом, когда опомнился, уже было поздно!

Скорее всего Филипп намекал на отношения с Аллой Пугачевой, о разрыве с которой сожалел долгие годы. Все последующие влюбленности певца, по его словам, оканчивались неизменным крахом.

– Меня Бог, наверное, за что-то наказывал, потому что я отдавал столько и ни черта не получал! – грустно заметил Киркоров.

Певец вкладывался в отношения со всей душой: тратил на любимых силы, время и деньги, но в результате неизменно оставался ни с чем.

– Мне так хотелось ответки, а ответка получалась такая скудная, такая несчастная какая-то, – сказал он.

Из-за любовных разочарований Киркоров страшно злился на себя и комплексовал. А когда романы заканчивались, с облегчением вздыхал: он очень уставал страдать.

Сейчас сердце короля свободно, чему он безумно рад.

– Потому что когда что-то начинается, крышу начинает сносить, меня начинает нести, я начинаю в эту дыру сливать миллионы денег, сил и времени... и потом мне так становится жалко себя. Что я столько времени убил на человека, который этого недостоин. Обманывался постоянно, и мне это безумно надоело, – сказал Филипп.